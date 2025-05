Leichenwagen kollidiert mit Pkw: Vier Verletzte

Nach Frontalcrash mit Bestattungswagen musste der Sarg umgeladen werden.

Stmk. In der Nacht auf Donnerstag ist in Gröbming (Bez.Liezen) ein Leichenwagen mit einem Pkw von einem in Schladming wohnhaften russischen Staatsbürger frontal kollidiert. Vier Personen wurden laut Polizei leicht verletzt. Der Sarg mit der Leiche musste von Feuerwehrmännern in einen anderen Bestattungsbus umgeladen werden.

An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der bosnische Leichenübersteller und drei Personen aus dem entgegenkommenden Auto wurden leicht verletzt und mussten ins Spital gebracht werden. Die B320 war im Bereich zwischen Gröbming und Lengdorf rund 1,5 Stunden gesperrt.