Mädchen Olesya: 1. Ukraine-Baby da!

Auf der Flucht vor Putins Soldaten brachte eine Ukrainerin ihr Baby bei uns zur Welt.

Steiermark. Diese Geschichte zeigt, wie nah Freud und Leid beieinanderliegen können und wie warmherzig eine Gemeinde zusammenhilft, um für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ein Happy End zu ermöglichen. Als Zeichen der Hoffnung erblickte jetzt in Aflenz die kleine Olesya das Licht der Welt, das Baby von Alona und der Schützling des gesamten Kurortes Aflenz.

Möglich gemacht hat diese Geschichte Michael Schneidhofer mit seiner Gattin Tamila, die selbst gebürtige Ukrainerin ist. Die beiden waren auf Kur in der alten Heimat der Frau, als Putins Truppen einmarschierten.

© privat

Ehepaar nahm schon 24 Flüchtlinge auf

Ehepaar Schneidhofer mit Baby Olesya.

„Wir haben die hochschwangere Alona an der Grenze einfach eingepackt und mit nach Hause genommen“, schildert Schneidhofer gegenüber ÖSTERREICH. Bereits im März hatte das Ehepaar 16 Frauen und Kinder aus der Ukraine in seinen Ferienwohnungen aufgenommen. Seitdem kümmert sich der ganze Ort um die Zuzügler. Ein Lehrer bietet in seiner Freizeit sogar Deutschkurse an. Inwieweit dies zum Tragen kommt, muss sich zeigen: „Die meisten wollen natürlich schnell zurück zu ihren Männern“, sagt Schneidhofer. Und sicher möchte auch Olesyas Papa sein Mädchen bald in den Armen halten.

Aylin Simsek