Ein tragischer Wanderunfall in Vorarlberg endete tödlich.

Zu einem Wanderunfall mit tödlichem Ausgang kam es am Sonntag in Vorarlberg im Bereich des Bartellswasserfalls bei Bludenz. Ein bergerfahrenes Ehepaar aus dem deutschen Bundesland Baden-Württemberg unternahm eine Wanderung über den Brazer Höhenweg. Der 54-jährige Mann verlor dabei den Halt und stürzte etwa 150 Meter weit ab. Trotz sofortiger Hilfe seiner Frau und der Crew des Rettungshubschraubers starb der Mann an der Unfallstelle.