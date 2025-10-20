Mann setzte sich vor Bundeskanzleramt selbst in Brand

Am Sonntag kam es, wie erst jetzt bekannt wurde, vor dem Bundeskanzleramt zu einer furchtbaren Verzweiflungstat: Ein Mann zündete sich selbst an. Ein Taxler und mehrere Polizeikräfte konnten den 54-Jährigen retten.

Wien. Wie oe24 erfuhr, übergoss sich der Lebensmüde in aller Öffentlichkeit auf dem Ballhausplatz direkt beim Eingang zum Bundeskanzleramt mit einem Brandbeschleuniger und zündete sich selbst an.

Ein zufällig vorbeifahrender Taxler reagierte ohne zu zögern, legte angesichts der Flammen eine Vollbremsung hin und löschte das Feuer, indem er die Flammen mit seiner Jacke, die er auszog, erstickte.

Die beiden Polizeibeamten der Objektschutzeinheit eilten ebenso zu Hilfe wie eine Sektorstreife der WEGA - gemeinsam übernahm man die Erstversorgung, bis die Rettung vor Ort eintraf: Der 54-jährige Österreicher hatte Verbrennungen zweiten Grades an 60 bis 70 Prozent der Haut erlitten. Der Mann hat einen Abschiedsbrief hinterlassen und wurde auf die Intensivstation für Schwerstbrandverletzte im AKH gebracht.

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.