Masern-Alarm nach Zugfahrt und Festbesuch

Nach einem Masern-Fall startete die Landessanitätsdirektion Steiermark einen öffentlichen Aufruf.

Heute meldete die Landessanitätsdirektion Steiermark einen bestätigten Masern-Fall im Bezirk Liezen. Die infizierte Person hielt sich zwischen dem 3. und 5. Juni 2025 in mehreren öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien auf, darunter die U6 und die Straßenbahnlinie S41. Am 5. Juni reiste die Person mit Zügen der ÖBB von Wien nach Schladming (IC539, IC600, REX4486). Zusätzlich war die Person am 7. Juni zwischen 11 und 12 Uhr beim Frühlingsfest der Pferde in Ramsau anwesend.

Die Landessanitätsdirektion Steiermark ruft alle Personen, die in diesem Zeitraum auf dieser Stecke gereist sind oder beim Frühlingsfest anwesend waren, dringend dazu auf ihren Impfpass zu kontrollieren (notwendig sind zwei Impfungen mit Masernkomponente, z.B.: Priorix®, MMR-Vaxpro®). Ausreichende Sicherheit besteht auch, falls ein Nachweis über Schutz gegen Masern durch eine Blutabnahme bestätigt ist (Masern-Virus-Antikörper vom Typ IgG im Blut).

Zudem sollen Betroffene ihren Gesundheitszustand genau beobachten und bei Symptomen – wie Fieber, Hautausschlag oder Husten – umgehend telefonisch Kontakt mit ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt aufnehmen.