Massenschlägerei in Skigebiet: Zwei Verletzte

Zwei maskierte, niederländisch sprechende Männer hatten rund zehn Niederländer attackiert.

Gerlos. Zwei Personen sind am Donnerstag bei einer Schlägerei rivalisierender Fußballfans an der Talstation der Dorfbahn im Tiroler Gerlos (Bezirk Schwaz) verletzt worden. Zwei maskierte, niederländisch sprechende Männer hatten rund zehn Niederländer attackiert. Dabei ging es rabiat zu, unter anderem wurde mit Skiern zugeschlagen, sagte die Polizei zur APA. Ein 21-jähriger Niederländer wurde verletzt, ebenso wie eine unbeteiligte 33-jährige Passantin aus den Niederlanden.

Nach den beiden flüchtigen Angreifern wurde gefahndet, eine Anzeige wegen Körperverletzung lag vor, teilte die Exekutive in Zell am Ziller mit. Die beiden bei dem Vorfall verletzten und ambulant behandelten Personen waren bereits abgereist. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde Skiausrüstung in Höhe eines dreistelligen Eurobetrages beschädigt.