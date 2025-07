1,5 Mio. Euro-Drogenfund bei Razzia in Favoriten und Neubau

Bei zwei Hausdurchsuchungen in Favoriten und Wien-Neubau wurden u.a. zehn Kilo Koks sichergestellt.

Wien. Zuerst hatten Polizisten in der Mentergasse (Bezirk Neubau) einen mutmaßlichen Drogenverkauf beobachtet. Der Verdächtige, der keine Meldung im Bundesgebiet besitzt, wurde daraufhin observiert. Dabei konnten mehrere weitere Verkäufe von Kokain und Heroin beobachtet werden. Die jeweiligen Käufer, vier im Alter zwischen 31 und 38 Jahren (drei österreichische Staat-bürger und ein nordmazedonischer Staatsangehöriger) wurden unmittelbar nach dem Erwerb angehalten und angezeigt. Das Suchtmittel stellten die Beamten sicher.

Anfang Juni konnten die Beamten dann einen 46-jähriger serbischen Staatsangehörigen nach gezielter Observation festnehmen. Der Mann steht im Verdacht, mit Suchtmittel gedealt zu haben. Der Tatverdächtige wurde im Pkw eines mutmaßlichen Käufers festgenommen. Bei ihm stellten die Beamten mehrere Säckchen Kokain und Heroin sowie eine größere Menge Bargeld sicher.In der Folge wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien zwei Hausdurchsuchungen in Wohnungen in den Bezirken Neubau und Favoriten durchgeführt. Dabei konnten insgesamt rund 10 kg Kokain, 73 kg Marihuana, 52,9 g Heroin sowie 9.940 Euro Bargeld sichergestellt werden. Der geschätzte Straßenverkaufswert der sichergestellten Suchtmittel liegt bei rund 1,5 Millionen Euro.Der 46-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.