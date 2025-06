Mega-Hagel verursachte 9 Millionen Euro Schaden

Tirol und der Steiermark waren besonders schwer betroffen

Am Donnerstag wurde Österreich – beginnend in den späten Nachmittagsstunden – erneut von heftigen Wetterextremen heimgesucht. Besonders betroffen waren Tirol und die Steiermark, stellenweise auch Niederösterreich. Dort zogen mehrere Superzellen mit großkörnigem Hagel, starken Sturmböen und intensiven Niederschlägen über das Land.

© ZOOM:TIrol

„Erste Erhebungen unserer Sachverständigen beziffern den Gesamtschaden in der Landwirtschaft durch das gestrige Unwetter auf rund 9 Millionen Euro“, erklärte Dr. Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Hagelversicherung, in einer ersten Einschätzung. „Solche Extremwetterlagen machen einmal mehr deutlich, wie stark die Landwirtschaft – als offene Produktionsstätte unter freiem Himmel – vom Klimawandel betroffen ist. Laut dem aktuellen Klimabericht ist zudem davon auszugehen, dass derartige Ereignisse in Zukunft häufiger und intensiver auftreten werden“, so Weinberger weiter. Besonders rotierende Gewitterzellen führten zunehmend zu großkörnigem Hagel mit erheblichem Schadenspotenzial.

Innerhalb kürzester Zeit richteten massive Hagelkörner – örtlich mit einem Durchmesser von bis zu fünf Zentimetern – erhebliche Schäden an. Betroffen sind neben Acker- und Grünlandflächen auch Obst- und Baumschulen, Christbaumkulturen sowie Gemüseanbauflächen.

Seit den Abendstunden sind Sachverständige der Österreichischen Hagelversicherung in den betroffenen Gebieten unterwegs, um die Schäden rasch zu erfassen und den betroffenen Landwirtinnen und Landwirten schnelle Unterstützung zu bieten.