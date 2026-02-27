Alles zu oe24VIP
Messerattacke in Favoriten: Polizisten fanden blutendes Opfer

Angriff in Wohnung

27.02.26, 11:41
Das Opfer versuchte bei der Kontrolle zwei Mal zu fliehen.

Polizisten haben am Donnerstagabend auf offener Straße einen stark blutenden Algerier (26) gefunden. Der 26-Jährige wies mehrere Schnittverletzungen auf und versuchte während der Kontrolle zwei Mal zu flüchten.

Aufgrund seines Zustandes und der Sprachbarriere war eine Klärung der Lage nur eingeschränkt möglich. Die alarmierte Berufsrettung versorgte das Opfer notfallmedizinisch.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich die Attacke in einer Wohnung an derselben Adresse abgespielt hatte, in der entsprechende Spuren festgestellt wurden. Eine Tatwaffe konnte nicht aufgefunden werden. Das Opfer gab an, in der Wohnung von zwei unbekannten Männern mit einem Messer angegriffen worden zu sein.

Da die Identität des Verletzten vorerst nicht eindeutig geklärt werden konnte, wurde eine fremdenrechtliche Überprüfung durchgeführt. Schließlich stellte sich heraus, dass der Algerier sich widerrechtlich in Österreich aufhält. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl verfügte die Festnahme des Mannes. Nach der medizinischen Versorgung im Krankenhaus wurde der Mann in ein Polizeianhaltezentrum überstellt.

