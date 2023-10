Messi-Kindermenü im Hard Rock Cafe Vienna

Das Hard Rock Cafe bietet ab sofort den Messi X Burger und das Messi Golden Chicken Sandwich an.

Im Hard Rock Cafe Vienna ist ab sofort ein Messi-Kindermenü erhältlich und bietet ab sofort den "Messi X Burger" und das "Messi Golden Chicken Sandwich" an. Als Hommage an die internationale Sportikone gibt es einen goldenen Mini-Fußball, ein Poster für Fans, ein spaßiges Aktivitätenblatt rund um Leo Messi und Aufkleber zu jedem Essen dazu.

Hard Rock International und ihr Markenbotschafter, Fußballer Leo Messi, haben mit dem Messi-Kindermenü ihre Zusammenarbeit erweitert. Zur Feier der Einführung des "The Hard Rock Messi Kids Menu" – "Where Magic Kicks Off" – ging Hard Rock direkt aufs Spielfeld und veranstaltete ein Event in der neuen Heimat von Leo Messi, Inter Miami CF. Hard Rock ist nun offizieller Partner von Inter Miami CF und hat am 2. Oktober die exklusive VIP-Hard Rock-Terrasse im DRV PNK Stadion eingeweiht.

Messi: "Startschuss für das neue Kindermenü"

"Als Vater von drei Kindern habe ich schon immer eine besondere Beziehung zu den Kleinsten unserer Gesellschaft gehabt", sagt Leo Messi. "Gemeinsam mit meinen Partnern bei Hard Rock geben wir nun den Startschuss für das neue Kindermenü, das Familien eine Vielfalt an leckeren Gerichten und ein unterhaltsames Esserlebnis bietet."

Die Fans können auch etwas von der Messi-Magie mit nach Hause nehmen, und zwar über eine neue Kollektion. "Hard Rock X Messi 3.0" inkludiert Artikel für Kinder und Erwachsene, darunter der kultige "Messi Chef's Coat" in Kindergröße und ein spezieller Mini-Fußball, der in ausgewählten Rock Shops erhältlich ist. Ein Teil des Erlöses der im Rock Shop verkauften Mini-Fußbälle wird über die "Hard Rock Heals Foundation" an Kinderhilfsorganisationen in aller Welt gespendet.