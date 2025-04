Millionen-Coup um 13 gestohlene Wohnmobile

Betrüger mieteten Wohnmobile an und verkauften sie im Internet weiter. Der Wert der Fahrzeuge beträgt rund eine Million Euro - alle wurden sichergestellt.

OÖ, Stmk. Tirol. Die Polizei hat eine internationale Betrügergruppe ausgeforscht, die von Verleihfirmen und Privatpersonen 13 Wohnmobile und zwei Autos in Österreich, Deutschland und der Schweiz angemietet und dann im Internet verkauft hat. Die Fahrzeuge waren rund eine Million Euro wert, sie alle seien inzwischen sichergestellt, zum Teil noch bevor sie veräußert wurden. Nach zwei unbekannten Tätern - der eine nennt sich Dragan Peric, der andere Bane Leko - wird noch gesucht, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich mit.

Zwischen Ende 2023 und September 2024 ergaunerten die Verdächtigen aus Österreich, Serbien, Kroatien und Rumänien acht Wohnmobile in Oberösterreich, Salzburg, Wien, Tirol und in der Steiermark, die restlichen in der Schweiz und in Deutschland. Ein Rumäne wurde bereits im Juli 2024 in Graz zu einer unbedingten Haftstrafe verurteilt, er soll laut Polizei auch die zwei Autos gemietet und weiterverkauft haben. Die restlichen Beschuldigten befinden sich entweder in Linz in U-Haft oder warten auf freiem Fuß auf einen Prozess. Eine Serbin ist flüchtig und für zwei weitere Mittäter hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Sogar die Wirtschaftskammer warnte vor der Betrüger-Bande und gibt folgende Umstände an, die darauf hinwiesen, dass Vertreter dieser Gruppierung einen linken und das Wohnmobil abluchsen wollen:

Die Anmieter nehmen Buchungs-App nicht an!



Die Anmieter bestehen auf Barzahlung!



Die Anmieter verwenden italienische bzw. kroatische Ausweise!



Wer auf die Verdächtigen trifft, möge unverzüglich die örtliche zuständige Polizeidienststelle verständigen.