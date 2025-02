Mit dem NÖ Familienpass gibt es 50% Ermäßigung am 2. März

Auf die Bretter, fertig, los! Während der Sesselliftfahrt den Blick über die winterliche Landschaft schweifen lassen, dann über perfekt präparierte Pisten gleiten und beim Einkehrschwung auf der Sonnenterrasse der Hütte einen Germknödel genießen.

Und das Skivergnügen gibt’s zum halben Preis beim NÖ Familienskitag am Sonntag, den 2. März. „Dann dürfen sich Inhaberinnen und Inhaber des NÖ Familienpasses in ausgewählten Skigebieten über 50 Prozent Ermäßigung auf Tagestickets freuen. So werden Familien in Niederösterreich finanziell unterstützt, damit einem gemeinsamen Pistenvergnügen nichts mehr im Wege steht – egal ob mit Skiern, mit dem Snowboard oder einfach nur beim Genießen auf dem Berg“, erklärt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

13 Skigebiete zum halben Tagesticket-PreisTeilnehmende Skigebiete, die die Tagestickets zum halben Preis anbieten, sind: die Arralifte Harmanschlag, die Familienarena Bucklige Welt – Wechselland GmbH, die Gemeindealpe Mitterbach, Happylift Semmering, Hochbärn-eck, St. Anton an der Jeßnitz, JAUerling, Maria Laach, Königsberg, Hollenstein an der Ybbs, das Naturschneeparadies Unterberg, das Schidorf Kirchbach, Rapotten¬stein, die Schilifte Feistritzsattel, Trattenbach, die Schneeberg Sesselbahn GmbH, die Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen Gesellschaft m.b.H., sowie der Verein Schilift Breitenfurt. Informieren Sie sich im Voraus zur aktuellen Schneelage und den Öffnungszeiten der jeweiligen Skigebiete. Sichern Sie sich die Vorteile mit dem NÖ Familienpass: Kostenlos beantragen unter noe.familienpass.at