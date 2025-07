Mit Fäusten und Messer - Duo überfiel Teenies (13 und 14)

Die beiden Beschuldigten - ein junger Mann ganz in Schwarz und auffällig beleibter Komplize - sollen einen 13-Jährigen und zwei 14-Jährige beim Bahnhof Amstettenbedroht und verprügelt haben.

NÖ. Wie die Behörden am Dienstag bekannt gaben, sollen zwei bisher unbekannte Angreifer zwischen 13.30 Uhr und 14.35 Uhr im Stadtgebiet von Amstetten beim Bahnhof in der Anzengruber und in der Eggendorer Straße insgesamt drei Raubversuche begangen haben.

Dabei sollen die beiden Beschuldigten von drei Teenies, alle drei aus dem Bezirk Amstetten, die Herausgabe von Wertgegenständen unter Drohungen, Faustschlägen und Drohung mittels eines Messers gefordert haben. In allen drei Fällen blieb es beim Versuch.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten werden die beigeschlossenen Lichtbilder der beiden von Überwachungskameras erfassten Verdächtigen zur Veröffentlichung freigegeben. Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung der Gesuchten werden an die Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Amstetten, Telefonnummer 059133-3100, erbeten. Es gilt die Unschuldsvermutung.