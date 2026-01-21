Alles zu oe24VIP
Rodler abgestürzt Aschinger Alm Ebbs
Mit Rodel 10 Meter über Böschung gestürzt: Deutscher (44) verletzt

21.01.26, 10:38
Der 44-Jährige war mit einer Gruppe unterwegs, als sich der Unfall ereignete. 

Ein Deutscher aus dem Landkreis Rosenheim war am Dienstagabend mit zwei Bekannten auf der Aschinger Alm im Gemeindegebiet von Ebbs/Buchberg unterwegs.

Die Gruppe wollte gerade die Rodelbahn talwärts fahren, als der mit entsprechender Sportausrüstung bekleidete 44-Jährige kurz nach 21 Uhr in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Die Rodel preschte über den eisigen Wegrand hinaus und stürzte rund 10 Meter über eine Böschung in den Wald. 

Von Ast verletzt

Im Zuge dessen wurde der Deutsche von einem Ast im Bereich des Bauches verletzt, er blieb aber ansprechbar und konnte alleine wieder zurück zur Rodelbahn gehen. Dort wurde er von seinen Begleitern erstversorgt.

Die alarmierte Bergrettung Kufstein transportierte den Verletzten mithilfe einer Trage und eines Bergrettungsfahrzeuges von der Rodelbahn ab. Schließlich wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.

