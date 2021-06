Mordverdächtiger erhielt Gemeindewohnung und 56.989 Euro Sozialhilfe

Trotz bekannter Vorstrafen und dem verlorenen Status als „subsidiär Schutzberechtigter“ soll der Mordverdächtigte von Leonie Sozialgeld in der Höhe von 56.989 Euro erhalten haben.

Der 18-jährige Afghane, der mit seinem 16-jährigen Komplizen die 13-jährige Leonie mutmaßlich mit Drogen betäubt, missbraucht und ermordet haben soll, lebte in einer Gemeinde-Wohnung in Wien und bekam Sozialgeld obwohl er sich nicht mehr in Österreich aufhalten durfte. Das erfuhr oe24 von den Behörden. Das Online-Portal Express.at berichtet sogar davon, dass der Afghane insgesamt mehr als 56.000 Euro Sozialgeld erhalten hat.

Wie konnte das geschehen - trotz elf polizeilicher Anzeigen und drei Haftstrafen! Aufgrund seiner Vorstrafen wurde zwar 2019 ein Verfahren auf Aberkennung des Asylstatus eingeleitet, aber der nächste Schritt war nicht die Rückkehr nach Afghanistan, sondern der Einzug in eine Gemeindewohnung.

Bei einem oe24-Lokalaugenschein vor Ort bestätigte sich, dass der tatverdächtige 18-jährige Afghane tatsächlich in einer Gemeinde-Wohnung gelebt hat, die von der Magistratsabteilung 11 (Kinder- und Jugendhilfe) bereitgestellt wurde. Die Mietkosten wurden von der Stadt Wien übernommen.

Außerdem habe er laut exxpress.at ein monatliches Sozialgeld in Höhe von 863 Euro erhalten. Macht in Summe mehr als 56.000 Euro! Was vermutlich nicht seine einzige Einnahmequelle war, da er wegen Drogenhandel strafrechtlich verfolgt wurde.