Mysteriös: Bei Bücherverbrennung Autos abgefackelt

Von dem Feuerteufel fehlt noch jede Spur.

Ein Auto ist in Wien-Landstraße am Montag schwer beschädigt worden, nachdem unter dem parkenden Wagen jemand eine Kiste mit Büchern in Brand gesetzt hatte. Eine Zeugin rief den Notruf, nachdem sie Rauch aus der Kiste kommen gesehen hatte.

Hier im Bereich der Unteren Viaduktgasse 1 kam es zu der mysteriösen Brandstiftung. © google maps

Als die Polizei zum Einsatzort kam, stand das Fahrzeug bereits in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell löschen, an dem Fahrzeug entstand laut Polizeisprecherin Anna Gutt jedoch ein Totalschaden.

Verletzte gab es nicht, das nebenan geparkte Auto wurde aber ebenfalls schwer beschädigt. Die Hintergründe sind laut Gutt noch unklar, die Zeugin habe niemanden beobachtet. Die verbrannten Bücher werden untersucht, um eine mögliche Spur zu erhalten. Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien hat die Ermittlungen übernommen.