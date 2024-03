Nach Chaos-Nacht: Nächste Schlägerei in Favoriten

Fast täglich gibt es derzeit Gewalt-Vorfälle in Favoriten. Gestern Nacht gingen zwei Personen mit einem Messer unvermittelt auf zwei junge Männer los - die Opfer wurden schwer verletzt. Heute gibt es die nächste Schlägerei in der Nähe des Reumannplatzes.

Wien. Die Gegend um den Reumannplatz (Quellenstraße, Leibnizgasse) kommt derzeit nicht zur Ruhe: Gestern attackierten zwei Personen zwei junge Männer mit einem Messer. Der Polizei-Einsatz gestaltete sich ob der hunderten Schaulustigen extrem schwierig. So versuchten Streit-Betroffene die Amtshandlung zu stören und sogar die Erste-Hilfe-Maßnahmen zu behindern. Heute der nächste Streit.

© Viyana Manset Haber ×

© Viyana Manset Haber ×

© Viyana Manset Haber ×

© Viyana Manset Haber ×

© Viyana Manset Haber ×

Am Samstag gerieten zunächst zwei Männer offenbar nach einem Streit in der Leibnizgasse (auf dem Areal des Bauernmarktes) in eine gewaltsame Auseinandersetzung. Wie Fotos und Videos eines oe24-Reporters zeigen, schlugen die beiden Herren mit Fäusten aufeinander ein. Mindestens acht Personen wollten zum Teil dazwischen gehen und schlichten und zum anderen Teil sich mit einer Metallstange in der Hand, sowie einem Bock (Stützkonstruktion) in die Schlägerei einmischen.

© Viyana Manset Haber ×

© Viyana Manset Haber ×

Auf den Fotos sind Rettungswägen und Polizei-Autos zu sehen. Die Pressesprecherin der LPD Wien war für eine Auskunft nicht erreichbar.