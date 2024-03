Wieder Favoriten! Riesen-Aufregung um Messerstecherei

Schockierende Szenen spielten sich im 10. Bezirk ab: Vier Männer gingen aufeinander los - es kam zu einer Messerstecherei.

Wien. Am Freitag um etwa 23 Uhr kam es am Reumannplatz im 10. Bezirk zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Männern, wie die Presseabteilung der LPD Wien gegenüber oe24 bestätigt. Bei dem Streit wurden plötzlich Messer gezückt und zwei Personen gingen mit den Stichwaffen auf ihre Kontrahenten los.

Zwei Männer wurden durch Messerstiche am Oberkörper verletzt. Polizei und Rettung waren im Einsatz.

100 Schaulustige auf den Straßen

Am Reumannplatz versammelten sich hunderte Schaulustige. Auf Bildern von Leserreportern sind neben den Blaulicht-Autos Menschentrauben rund um den Tatort zu sehen, der für die weiteren Ermittlungen abgesperrt wurde. Viele Jugendliche haben sogar via tiktok live von vor Ort berichtet. In den sozialen Medien hieß, dass ein syrischer Vater, der mit seinem Sohn beteiligt gewesen ist, gestorben sei. Das wurde aber nicht bestätigt.

Video zum Thema: Hunderte Schaulustige nach Messerstecherei in Favoriten

Fast täglich gibt es derzeit Polizei-Einsätze in Favoriten.

Offenbar kam es auch zu einer Sachbeschädigung. So zeigen Bilder von Leserreportern, dass unter anderem ein Mistkübel demoliert wurde und offenbar Teile eines Marktstandes auf die Straße geworfen wurden.

Wie die Polizei gegenüber oe24 bestätigt, gab es Festnahmen.