Hunderte Schaulustige sorgten bei einem Polizei-Einsatz in Favoriten nach einer Messerstecherei für chaotische Szenen.

Wien. Um etwa 23 Uhr kam es zu einer Messerstecherei in der Quellenstraße nahe dem Reumannplatz – vier Männer gingen aufeinander los. Zwei Personen wurden schwer verletzt, sind aber außer Lebensgefahr. Schnell versammelten sich hunderte Schaulustige. Das erschwerte den Polizei- und Rettungs-Einsatz.

Chaos nach Messerstecherei: Polizei angegriffen

Was besonders erschwerend dazu kam, waren Angriffe auf die Polizei selbst – Passanten wollten die Amtshandlung sowie teilweise auch an der Durchsetzung der Festnahmen der tatverdächtigen Personen durch Störaktionen und Provokationen behindern. So sollen ein paar Betroffene versucht haben, Festnahmen und Erste-Hilfe-Maßnahmen zu verhindern. Außerdem blockierten Passanten die Zufahrt zum Einsatzort. Videos in den sozialen Medien zeigen Auseinandersetzungen mit Polizei-Beamten.

© tiktok

© tiktok

© tiktok

© tiktok

© tiktok

Großeinsatz. Die Quellenstraße musste für den Einsatz gesperrt werden. Es waren etwa 30 Poilzei-Autos vor Ort.

© Viyana Manset Haber ×

© Viyana Manset Haber ×

© Viyana Manset Haber ×