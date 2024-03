Messerstecherei: Duo schlug unvermittelt zu

Bei einer Messerstecherei in Favoriten wurden zwei Personen schwer verletzt. Sie befinden sich außer Lebensgefahr.

Wien. Die gewaltsame Auseinandersetzung gestern auf der Quellenstraße in der Nähe des Reumannplatzes soll unvermittelt von zwei Personen begonnen worden sein. Ein 21-jähriger russischer Staatsangehöriger und ein 45-Jähriger dessen Staatsbürgerschaft noch unbekannt ist, seien plötzlich auf zwei Personen (18, 21) losgegangen und attackierten sie mit einem Messer. Die beiden Opfer wurden schwer verletzt. Sie befinden sich außer Lebensgefahr.

In späterer Folge hinderten zahlreiche Schaulustige die Einsatzkräfte unter anderem an der Ersten-Hilfe-Leistung der Verletzten. Außerdem behinderten sie die Polizisten durch Störaktionen und Provokationen an der Amtshandlung sowie teilweise auch an der Durchsetzung der Festnahmen der tatverdächtigen Personen, berichtet die Polizei.

Zwei Schwerverletzte im Krankenhaus

Trotz der Umstände konnten die zwei schwer verletzten Personen durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in Krankenhäuser gebracht werden. Die beiden Tatverdächtigen konnten durch die Polizei vorläufig festgenommen werden.

Die Beamten stellten am Tatort mehrere Pfeffersprays sowie Messer sicher. Jetzt ermittelt das Landeskriminalamt Wien (Außenstelle Süd). Der genaue Ablauf der Tat sowie die Hintergründe sind Gegen-stand laufender Ermittlungen.

Die Vernehmungen der Beteiligten stehen noch aus. Die Festgenommenen befinden sich in polizeilicher Anhaltung.