× Nach Einbruchdiebstahl: Polizei sucht diesen Mann

Der auf dem Foto ersichtliche Mann steht im Verdacht in ein Büro eingebrochen zu sein und mehrere Gegenstände gestohlen zu haben.

Wien. Die Wiener Polizei fahndet derzeit nach einem unbekannten Mann, der im Verdacht steht am 15. Juni dieses Jahres um 0.30 Uhr in ein Büro in der Bandgasse in Wien-Neubau (7. Bezirk) eingebrochen zu sein. Er soll mehrere Gegenstände, unter anderem Foto- und Filmausrüstung gestohlen haben, wie die Polizei berichtet.

© LPD Wien ×

Der unbekannte Täter flüchtete mit dem Diebesgut. Die Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, geführt. Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, so die LPD Wien in einer Aussendung.

Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310-43800 erbeten.