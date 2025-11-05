Nach Familiendrama: Vater (63) und Sohn (39) in Haft

Nach umfangreichen Ermittlungen konnten die Tatverdächtigen festgenommen werden.

Die äußerst brutale Attacke auf offener Straße fand bereits Anfang Oktober in Villach statt. Zeugen konnten damals beobachten, wie die zwei vorerst Unbekannten einen 41-Jährigen brutal mit Fäusten und Fußtritten angriffen. Nach der Tat konnten die beiden Verdächtigen vorerst unerkannt flüchten, die Augenzeugen hatten sich aber das Autokennzeichen notiert und die Polizei alarmiert.

Auch das schwerverletzte Opfer war zuerst vom Tatort geflüchtet, konnte aber später an der Zulassungsadresse des Pkws aufgegriffen werden. Dort trafen die Polizisten auch auf die Mutter des Opfers. Diese gab an, dass es sich bei den Tätern um den Bruder und den Vater des 41-Jährigen handeln soll.

Vorerst auf freiem Fuß

Die beiden Täter verweigerten kurz danach die Aussage und wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf freiem Fuß angezeigt.

Nachdem sich allerdings aufgrund umfangreicher Ermittlungen und mehreren Zeugenaussagen erst die Intensität und Brutalität des Angriffs herauskristallisiert hatte, konnten Kräfte der Schnellen Interventionsgruppe, der Streife „Viper Villach“ das Vater-Sohn-Duo, gleichzeitig in ihren Wohnungen festnehmen und in die Justizanstalt Klagenfurt überstellen.