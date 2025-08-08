Alles zu oe24VIP
Klettersteig
© Getty (Symbolbild)

Sicherung gelöst

Nach Missverständnis: Kletterer bei 30 Meter-Absturz in Vorarlberg schwer verletzt

08.08.25, 10:49
19-Jähriger wurde gegen Felswand geschleudert,

Vbg. Ein 19-jähriger Kletterer ist am Donnerstag in einem Klettergarten in Kennelbach (Bez. Bregenz) rund 30 Meter abgestürzt. Seine 25-jährige Kletterpartnerin missverstand eine Anweisung und löste ihr Sicherungsgerät vom Seil. Als sich der Mann ins Seil setzte, fiel er ungesichert in die Tiefe. Kurz vor dem Aufschlag auf dem Grund verfing sich das Seil, wodurch der Kletterer gegen die Felswand geschleudert wurde. Er erlitt schwere Verletzungen an Oberkörper und Hand.

Die beiden Arbeitskollegen nahmen ihre Tour im Känzeleklettergarten gegen 20 Uhr in Angriff. Sie stiegen als Zweierseilschaft in die Route "Namlos" (Schwierigkeitsgrad 4+) ein. Bei der Schlüsselstelle wies der 19-Jährige die Frau an, ihn zu sichern, sie aber löste ihr Sicherungsgerät. Der Schwerverletzte wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

