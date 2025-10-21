Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Nach Unfall Fahrer vermisst Große Suchaktion
© FF St. Georgen im Lavanttal/Nach dem Fahrer wurde intensiv gesucht.

Mysteriös

Nach schwerem Unfall: Fahrer (36) spurlos verschwunden

21.10.25, 09:58
Teilen

Von dem 36-Jährigen fehlt bisher jede Spur.

Aufgrund eines Handy-Notfallalarms rückte die Polizei am Montag gegen 16.40 Uhr nach St. Georgen im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg, aus.  Zusätzlich wurden die Freiwillige Feuerwehr St.Georgen und Gemmersdorf, die Rettung sowie der Rettungshubschrauber C11 alarmiert.

Nach Unfall Fahrer vermisst Große Suchaktion
© FF St. Georgen im Lavanttal/Nach dem Fahrer wurde intensiv gesucht.

Nach Unfall Fahrer vermisst Große Suchaktion
© FF St. Georgen im Lavanttal/Nach dem Fahrer wurde intensiv gesucht.

Vor Ort wurde konnte ein Pkw, der offensichtlich von der Straße abgekommen war und sich dann überschlagen hatte, sichergestellt werden.

Von dem Unfallfahrer fehlte allerdings jede Spur. Aufgrund von aufgefundenen Ausweisen sowie Mobiltelefonen konnte als Lenker ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg identifiziert werden.

Ein Polizeihubschrauber sowie ein Suchhund wurden angefordert, um nach dem Lenker zu suchen. Denn auch auf seiner Meldeadresse konnte dieser nicht angetroffen werden. 

Mit Hilfe von einer Hundebrigade, Drohnen, dem Samariterbund, unzähligen Feuerwehrleuten und Polizisten wurde großräumig nach dem Vermissten gesucht. Gegen 22 Uhr wurde die Suchaktion ergebnislos abgebrochen. Im Einsatz standen insgesamt rund 100 Einsatzkräfte. Die polizeilichen Ermittlungen werden fortgesetzt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden