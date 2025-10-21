Nach schwerem Unfall: Fahrer (36) spurlos verschwunden

Von dem 36-Jährigen fehlt bisher jede Spur.

Aufgrund eines Handy-Notfallalarms rückte die Polizei am Montag gegen 16.40 Uhr nach St. Georgen im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg, aus. Zusätzlich wurden die Freiwillige Feuerwehr St.Georgen und Gemmersdorf, die Rettung sowie der Rettungshubschrauber C11 alarmiert.

© FF St. Georgen im Lavanttal/Nach dem Fahrer wurde intensiv gesucht.

Vor Ort wurde konnte ein Pkw, der offensichtlich von der Straße abgekommen war und sich dann überschlagen hatte, sichergestellt werden.

Von dem Unfallfahrer fehlte allerdings jede Spur. Aufgrund von aufgefundenen Ausweisen sowie Mobiltelefonen konnte als Lenker ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg identifiziert werden.

Ein Polizeihubschrauber sowie ein Suchhund wurden angefordert, um nach dem Lenker zu suchen. Denn auch auf seiner Meldeadresse konnte dieser nicht angetroffen werden.

Mit Hilfe von einer Hundebrigade, Drohnen, dem Samariterbund, unzähligen Feuerwehrleuten und Polizisten wurde großräumig nach dem Vermissten gesucht. Gegen 22 Uhr wurde die Suchaktion ergebnislos abgebrochen. Im Einsatz standen insgesamt rund 100 Einsatzkräfte. Die polizeilichen Ermittlungen werden fortgesetzt.