Nach Sekundenschlaf: Familie rettete sich selbst aus Autowrack

Eine dreiköpfige Familie verletzte sich bei einem Verkehrsunfall in der Steiermark und sorgte in Folge für eine imposante Rettungsaktion.

Samstagfrüh erlitten eine 47-jährige Autolenkerin, ihre 20-jährige Tochter und ihr 49-jähriger Ehemann einen Autounfall in der Steiermark. Gegen 4.40 Uhr fiel die Fahrerin in Gschaid bei Birkfeld (Bezirk Weiz) offenbar in einen Sekundenschlaf - mit schweren Folgen.

Durch den Fehltritt kam der Wagen von der Straße ab und stürzte in den Miesenbach. Die drei Insassen konnten sich laut Polizei in der Folge selbst aus dem Wrack befreien, ehe sie die Einsatzkräfte um Hilfe riefen. Nach deren Eintreffen wurde die Familie von der Rettung zur medizinischen Versorgung ins LKH Weiz gebracht.