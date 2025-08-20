Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn: Elefantenkalb geboren
© Daniel Zupanc

Natürlich gezeugt

Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn: Elefantenkalb geboren

20.08.25, 18:12
Teilen

Im Tiergarten Schönbrunn ist am Mittwoch in den frühen Morgenstunden erstmals seit über 20 Jahren ein natürlich gezeugtes Elefantenkalb geboren worden.  

Die Freude sei nach langen Anstrengungen riesig, so Tiergartendirektor und Elefantenexperte Stephan Hering-Hagenbeck in einer Aussendung. Im Mai 2023 wurde im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms ein Zuchtbulle nach Schönbrunn gebracht und die Anlage für die Geburt vorbereitet.

Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn: Elefantenkalb geboren
© Daniel Zupanc

Der Elefantenbulle wiegt über 100 Kilogramm, kam um 4.53 Uhr zur Welt und ist für die Elefantenkuh bereits das vierte Kalb. Für das Team des Zoos sind Geburten immer mit Sorgen verbunden, das noch namenlose Jungtier habe aber von Anfang an fit gewirkt. Bereits innerhalb von zehn Minuten sei der Bulle auf den Beinen gestanden und ein Wissenschafterteam konnte zudem Stammzellen aus der Plazenta und Nabelschnur für wissenschaftliche Zwecke entnehmen.

Elefantenbulle ist wichtig für die Zoopopulation

Das Kalb wurde im hinteren Teil der Außenanlage geboren, von wo aus die Herde das Ereignis durch Sichtverbindungen beobachten konnte. "Eine Geburt ist ein gemeinsames Erlebnis, das Elefanten zusammenschweißt. Unsere Tiere stammen nicht wie in der Wildbahn aus einem natürlich gewachsenen Familienverband. Umso wichtiger ist es, dass so ein Ereignis das Sozialgefüge stärkt", erklärte der Direktor.

Die Haltung von Afrikanischen Elefanten in zoologischen Gärten ist von großer Bedeutung, denn sie zählen zu den am stärksten bedrohten Säugetieren der Welt. Das Jungtier ist damit genetisch wichtig für die Zoopopulation. In den vergangenen 50 Jahren sind die Bestände des Afrikanischen Elefanten durch den Verlust von Lebensraum, Konflikte mit Menschen und illegale Wilderei um mindestens 60 Prozent zurückgegangen. Mutter und Kalb können mit etwas Glück bereits in der Außenanlage gesehen werden. Nach und nach werden die beiden auch in die Innenanlage eingeführt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden