Nächste Massenkarambolage: Mehrere Verletzte, darunter Kinder

Auf der Tauernautobahn A10 ist es heute im Rückreiseverkehr zu einem schweren Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Autos gekommen.

Bereits Samstagfrüh ist es auf der Westautobahn (A1) im Raum Oed (Bezirk Amstetten) zu einem Massencrash gekommen. Bei dem Unfall ist eine Person gestorben – oe24 berichtete. Zur Mittagszeit gab es die nächste Massenkarambolage auf einer Autobahn – dieses Mal in Kärnten. Auf der Tauernautobahn (A 10) ereignete sich ein schwerer Auffahrunfall in Fahrtrichtung Salzburg auf Höhe der Gemeinde Krems (Bezirk Spittal an der Drau) mit vier beteiligten Autos. Bei dem Unfall wurden 10 Menschen verletzt, darunter auch fünf Kinder.

Fünf Kinder unter sechs Jahren verletzt

"Vier Pkw waren involviert, zwei aus Deutschland, einer aus Polen, einer aus England", sagt Mario Nemetz, Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten, gegenüber "Kleine Zeitung". Er berichtet weiter: "Es gibt insgesamt zehn Verletzte, darunter fünf Kinder unter sechs Jahren." Laut Polizei waren zwei deutsche, ein polnisches und ein englisches Auto in den Unfall verwickelt.

Im Einsatz standen drei Rettungshubschrauber. Sie flogen die Kinder ins Klinikum Klagenfurt. Die Erwachsenen wurden teilweise in andere Spitäler gebracht. Alle wurden unbestimmten Grades verletzt.

Auf der A 10 gab es in dem Abschnitt zwischen Spittal Ost und Rennweg eine Totalsperre in beide Richtungen. In Fahrtrichtung Villach ist sie inzwischen wieder aufgehoben worden. Die Gegenfahrbahn Richtung Salzburg ist einspurig befahrbar.

Auf APA-Nachfrage gab die Polizei am Nachmittag bekannt, dass ein Auffahrunfall vor einer Baustelle in Fahrtrichtung Salzburg ursächlich für den zwischenzeitlich 30 Kilometer langen Stau war.