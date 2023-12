Netz lacht über neuen Polizei E-Bus in Wien

Während in Ländern wie Dubai und den USA die Polizei sich mit PS-Monstern aufrüstet, geht die Polizei hierzulande einen anderen Weg.

Es mutet dann doch etwas kurios an, welches Auto die Polizei in Österreich in ihren Fuhrpark aufgenommen hat. Es ist nämlich kein PS-starkes Auto, um Kriminelle zu verfolgen, sondern ein VW ID.Buzz Bus. Der Elektro-Wagen mit grüner Nummer wurde abfotografiert. Wann der Wagen dann tatsächlich in den Außeneinsatz kommen soll ist unklar, im Netz gibt es aber Spott und Häme für das neue Fahrzeug.

User machen sich über neues Auto lustig

"wie kommt er intern bei den Polizisten an? so wie man es sich vorstellt?", meint ein User über das "spannende" Polizeiauto. "Is das jetzt ein Scherz oder wie :o o.O", meint ein weiterer User.

Is das jetzt ein Scherz oder wie :o o.O — Christopher ???????? (@Lord_Nero28) December 22, 2023

Andere User vergleichen den Wagen auch mit den altbekannten Fiat Multipla, der ja nicht gerade für seine schöne Optik bekannt ist. Die heimische Polizei geht damit einen anderen Weg als andere Ländern. In den Emiraten oder auch Italien sind die Polizisten mit Supersportwägen unterwegs um Jagd auf Kriminelle zu machen. In Österreich versucht man wohl Kriminelle mit dem summen des Elektromotors nicht aufzuschrecken.