10 Jahre Wexl Arena: welterster Schlepplift für Radeln

Zum zehnjährigen Jubiläum der Wexl Arena und der Eröffnung des neuen Teichlifts trafen sich am Wochenende zahlreiche Bike-Fans von Jung bis Alt in St. Corona am Wechsel. Eröffnet wurde der neuen Teichlift – der erste Schlepplift weltweit, den es nur für Radeln gibt.

"Wir haben als Kinder unsere Sommer- und Winterurlaube hier verbracht und es ist eine Freude, die Transformation dieser Region erleben zu dürfen“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Aus der Wexl Arena sei "ein gesellschaftliches Projekt geworden, ein touristisches, aber vor allem auch ein wirtschaftliches“. Sie erinnerte an die schwierigen Anfänge, als das Land die Anlagen übernommen hat, als die Lifte abgebaut wurden, weil die Schneelage aufgrund des Klimawandels immer schwieriger wurde. "Damals war für uns klar: wenn diese Region eine Zukunft haben soll, dann müssen wir eine Transformation zum Ganzjahrestourismus schaffen.“ Diesen Weg gehe man nun seit Jahren und er bringe Wertschöpfung in die Region und sei "Joblokomotive und auch Wirtschaftsmotor.“ Die Landeshauptfrau untermauerte dies mit den Zahlen des letzten Jahres 2024: „25 Millionen an Umsatzeffekt sind in der Region geblieben und mehr als fünf Millionen Euro Steueraufkommen sind entstanden.“ Um noch mehr Wertschöpfung in der Region zu generieren, sei bereits ein Hotelprojekt in Planung.

Umstieg von Winter- auf Bike-Tourismus geschafft

© NLK Pfeffer

Wexl-Geschäftsführer Karl Morgenbesser sagte zur Eröffnung: "Wir wollen, dass unsere Kinder aus der Region stolz sind, wo sie sind, woher sie sind. Sie sollten in die Welt hinaus gehen mit 'Wexl´ auf der Brust, sprich am Kapperl, am Leiberl, und das haben wir heute geschafft.“ Sein Dank ging an die Grundeigentümer, an das Land NÖ, ecoplus, die Gesellschafter und Unterstützer, an Unternehmen wie Doppelmayr Seilbahnen und regionale Betriebe wie die Skischule Pflug, aber vor allem "an das beste, motivierteste Team der Welt“. Bürgermeister Michael Gruber (ÖVP) gratulierte nicht nur zum zehnjährigen Jubiläum der Wexl Arena, er blickte noch weiter zurück, denn St. Corona am Wechsel feiert heuer seinen 100. Geburtstag. Mit Blick in die Zukunft sei der Wandel vom Winter- zum Ganzjahrestourismus wohl die beste Entscheidung gewesen, so Gruber abschließend.