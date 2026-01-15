101. Geburtstag! Mödling überbringt Wünsche und Ehrengaben

Die besten Wünsche und Ehrengaben der Stadt überbrachten Bürgermeisterin Silvia Drechsler (SPÖ) und Gemeinderätin Claudia Schwarz (SPÖ) am 15. Jänner der freudestrahlenden Jubilarin Gertrude Baumann.

Seitens der NÖ Landesregierung überbrachte Martin Lengauer von der BH Mödling die besten Grüße und Ehrengaben von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Gläschen Sekt und Plauderlust

Bei einem Gläschen Sekt plauderte die rüstige Dame über ihre große Liebe zur Oper und kleine Spaziergänge, die sie zur Not auch am Gang ihres Wohnhauses regelmäßig absolviert. Auch der Zusammenhalt der Hausgemeinschaft ist großartig, ihre Nachbarin und langjährige Freundin Elisabeth Heller freute sich gemeinsam mit der Jubilarin über den netten Besuch.