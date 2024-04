13-Jährige sprühten Pfefferspray in Klasse: 7 Verletzte

Eine Teenie will den Pfefferspray am Schulweg entdeckt und mitgenommen haben. Beim Hantieren mit dem Sitznachbarn passierte es.

Wien. Der Vorfall ereignete sich, wie jetzt bekannt wurde, Mittwochnachmittag in eine Mittelschulklasse am Bildungscampus Christine Nöstlinger in der Leopoldstadt. Ein 13-jähriger Bulgare soll mit dem Pfefferspray in der Klasse gekommen sein. Am Ende gab es sieben verletzte Mitschüler, die ins Spital gebracht werden mussten und zwei beschuldigte Buben - gegen die wegen Körperverletzung und Gemeingefährdung ermittelt wird.

Rettung musste mit mehreren Fahrzeugen in diese Schule ausrücken. © wien.gv.at

