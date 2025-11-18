25 Jahre Gründerzentren RIZ UP West

Mitarbeiter der Gründeragentur RIZ UP, Gründer sowie Vertreter aus der Politik, allen voran Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), feierten gestern das 25-jährige Jubiläum der Gründerzentren RIZ UP West.

Seit 25 Jahren unterstütze die Gründeragentur des Landes Gründerinnen und Gründer in Niederösterreich von der ersten Idee bis zur Unternehmensgründung, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in ihrem Statement, und das mit Erfolg. "„Dafür sind unsere Gründerinnen und Gründer der beste Beweis: nach fünf Jahren Gründung sind noch immer über 90 Prozent am Markt und jedes neu gegründete Unternehmen bringt a la longue mindestens fünf Arbeitsplätze mit sich“, so Mikl-Leitner. Eine Erfolgsgeschichte, die man dank der Zusammenarbeit von Land NÖ, RIZ UP und allen voran den Gründerinnen und Gründern geschrieben haben. Denn, zeigte sich die Landeshauptfrau überzeugt: "Das Wichtigste, das es braucht, ist der Mut und Optimismus unserer Gründerinnen und Gründer – sie sind unsere hidden champions und stärken den Wirtschaftsstandort Niederösterreich.“

Trotz der herausfordernden Zeit, in der man lebe, fuhr sie fort, müsse man sich nämlich vor Augen halten, "dass Niederösterreich ein attraktiver Wirtschaftsstandort ist, an dem sich Unternehmen gerne ansiedeln.“ Damit das so bleibe und man im internationalen Wettbewerb bestehen könne, unterstütze das Land NÖ mit verschiedenen Maßnahmen. Sie nannte hier u.a. das Thema Bürokratieabbau, wo man im Land mit bestem Beispiel vorangehe und die Verwaltung noch schlanker, schneller und effizienter gestalte. "Ein Beispiel ist hier der 'Verfahrensexpress plus´ für eine raschere Abwicklung von Behördenverfahren, wo es in Zukunft auf der BH einen 'Single Point of Contact´ geben wird, also eine Ansprechperson bei Behördenverfahren vom Anfang bis zum Schluss – das spart Zeit und vor allem Geld“, führte Mikl-Leitner aus. Zudem werde man 33 Landesgesetze anpassen, drei komplett streichen.

Die Menschen und ihre Ideen

"Die Menschen aus den Regionen mit ihren Ideen und Innovationen sind für den Erfolg von RIZ UP verantwortlich“, sagte RIZ UP Geschäftsführerin Petra Patzelt. Die Agentur begleite diese Innovationen und Ideen mit Businessplanberatung, Planrechnung, Marketing, Kommunikation bis hin zu Digitalisierung. "Kurz: wir begleiten von der Gründungsidee bis zu Wachstumsschritten und ich möchte mich bedanken für das Vertrauen, dass uns entgegengebracht wird.“

In Interviewrunden kamen auch die Bürgermeister von Amstetten und Waidhofen/Ybbs, Christian Haberhauer und Werner Krammer, sowie Gründerinnen und Gründer der letzten 25 Jahre zu Wort, die an den jeweiligen Standorten von RIZ UP West in Amstetten und Waidhofen/Ybbs unterstützt wurden.