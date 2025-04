300.000 Euro für die Flutopfer: EVN-Kunden zeigen großes Herz

Ein halbes Jahr nach dem verheerenden Hochwasser in Niederösterreich setzt die EVN ein kräftiges Zeichen der Solidarität: Gemeinsam mit ihren Kundinnen und Kunden wurden satte 300.000 Euro für die Opfer der Katastrophe gesammelt.

Die Aktion war einfach, aber wirkungsvoll: EVN-Kunden konnten ihre Bonuspunkte für den guten Zweck spenden – und das taten sie mit großem Engagement. Insgesamt kamen so Bonuspunkte im Wert von 150.000 Euro zusammen. Doch damit nicht genug: Die EVN legte noch einmal die gleiche Summe drauf – und so wurde die stolze Gesamtsumme von 300.000 Euro erreicht.

Das Geld wurde aufgeteilt: 150.000 Euro gingen an die Organisation "Hilfe im eigenen Land", die andere Hälfte an die bekannte ORF-Initiative "Österreich hilft Österreich". EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz zeigt sich tief bewegt: "Ein herzliches Dankeschön an alle EVN Kundinnen und Kunden, die nach der Hochwasserkatastrophe ihre Bonuspunkte gespendet haben. Dank Ihrer Unterstützung konnten wir gemeinsam einen bedeutenden Beitrag leisten.“