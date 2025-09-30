4,38 Mio. Euro-Förderung für Menschen mit Behinderung

In der Regierungssitzung vom 30. September hat die Landesregierung Niederösterreich beschlossen zwei Projekte für Menschen mit Behinderung für rund 4,38 Millionen Euro zu finanzieren. Die Initiative kam von Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Das Geld wird in die Errichtung zweier neuer Einrichtungen fließen. Teschl-Hofmeister dazu: "Mit der Förderung der Errichtung der Wohneinrichtung 'Haus Anna' in Lanzendorf bzw. der Errichtung der Tagesstätte Zwettl unterstützen wir eine moderne Wohn- und Arbeitsumgebung für Menschen mit Behinderung."

Unterstützung für die Caritas

Das Projekt 'Haus Anna' wird das Land Niederösterreich mit rund 2,52 Millionen Euro fördern. Die Caritas Wien betreibt aktuell zwei Wohneinrichtungen in Lanzendorf, das leerstehende Haus Anna soll nun zu einer "vollzeitbetreuten Wohneinrichtung inklusive Tagesbetreuungsplätzen für 26 Menschen mit intellektueller/mehrfacher Behinderung" werden, heißt es.

Die Caritas St. Pölten wiederum plant die Errichtung einer Tagesstätte für 64 Menschen mit Behinderung in Zwettl, als Ersatz für die Einrichtungen in der Landstraße 2 und am Neuen Markt 5. Hier wird das Land 1,86 Millionen Euro zuschießen.