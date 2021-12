64-Jähriger bei Waldarbeiten schwer verletzt

Mann wurde unter Holzanhänger eingeklemmt.

Ein 64-Jähriger ist Montagfrüh in Gars am Kamp (Bezirk Horn) bei Waldarbeiten schwer verletzt worden. Er war nach Polizeiangaben beim Verladen eines Baumes von einem sogenannten Holzrückewagen auf den schneebedeckten Boden gestürzt. Dort wurde der Mann von der nicht ausgefahrenen Stütze des mit einem Ladekran versehenen Anhängers im Bereich des Brustkorbes eingeklemmt. Verwandte befreiten den Waldviertler, der schließlich in das Landesklinikum Horn gebracht wurde.