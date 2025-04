90 Mio. Euro ausbezahlt: Hochwasser trifft Versicherung mit voller Wucht

Trotz steigender Prämieneinnahmen muss die Niederösterreichische Versicherung (NV) das größte Schadensereignis ihrer Geschichte verkraften.

Die Niederösterreichische Versicherung (NV) ist im vergangenen Jahr gewachsen. Die Prämien in der Schaden-, Unfall- und Lebensversicherung stiegen um 7,1 Prozent auf 435,2 Mio. Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung mit. Gleichermaßen war 2024 für die Versicherung von der Schadenbelastung durch die Flutkatastrophe im September geprägt: Mit rund 90 Mio. Euro stand nach Eigenangaben der größte Wert in der 100-jährigen Unternehmensgeschichte zu Buche.

Das Hochwasser hat im September 2024 in Niederösterreich enorme Schäden angerichtet. © APA/HELMUT FOHRINGER ×

Insgesamt beliefen sich die Versicherungsleistungen im Bereich Schaden/Unfall auf 345,3 Mio. Euro, das entspricht einem Anstieg von 58,5 Prozent im Vergleich zu 2023. Alleine die Hochwasserkatastrophe verursachte dabei rund 16.000 Schadenfälle.