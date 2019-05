Eine Frau ist Samstagmittag am Bahnhof in St. Pölten unter einen nach Wien fahrenden Schnellzug geraten und getötet worden, bestätigte die Landespolizeidirektion NÖ einen Online-Bericht der "NÖN". Der Unfall ereignete sich auf Bahnsteig 3. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Genauere Angaben zum Unfallhergang kündigte ein Polizeisprecher für die Abendstunden an.