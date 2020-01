Die Rettungskräfte wurden zu einem Kleinbrand gerufen - leider mit tödlichem Ausgang.

Zu einem schrecklichen Unfall kam es am Donnerstagnachmittag in Golling an der Erlauf im Bezirk Melk. Der Feuerwehr wurde ein Kleinbrand gemeldet. Als die Einsatzkräfte am Einsatzort ankamen, konnte aber nur mehr eine Person tot aus dem Haus geborgen werden.

Die genauen Umstände sind noch unklar, da der Einsatz noch am Laufen war. Eine vermutliche Ursache war dennoch schnell gefunden. Die Feuerwehr geht von einem Kohlenmonoxid-Unfall aus.