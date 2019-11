Kollision: Zwei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

80-Jährige kam 16-jährigem Motorradfahrer auf seinem Fahrstreifen entgegen - Kollision konnte nicht verhindert werden.

Waidhofen a.d. Thaya. Zwei Verletzte hat es am Dienstag bei der Kollision eines Pkw mit einem Motorrad in Waidhofen an der Thaya-Land in Niederösterreich gegeben. Kurz vor 15.00 hatte eine 80-Jährige mit ihrem Fahrzeug auf der B 36 im Ortsgebiet von Nonndorf einen 16-jährigen Motorradfahrer erfasst, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya in einer Aussendung mit.

Der 16-Jährige, der von Vitis kommend Richtung Waidhofen unterwegs war, konnte dem Auto der 80-jährigen, das ihm auf seiner Fahrspur entgegenkam nicht mehr ausweichen, es kam zu Sturz. Die Frau fuhr über eine Grünfläche bis das Fahrzeug am Geländer des Löschteiches zum Stehen kam.



Mehrere Anrainer - unter ihnen auch Feuerwehrmitglieder - wurden durch einen Knall auf den Unfall aufmerksam und eilten den Verletzten zu Hilfe. Sie setzen die Rettungskette in Gang und leisteten bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes Erste-Hilfe. Der 16-jährige - er war ansprechbar - wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Krems geflogen, die 80-jährige vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Waidhofen an der Thaya gebracht.

Die Feuerwehr Nonndorf sicherte die Unfallstelle ab und richtete eine Verkehrsregelung ein. Nach dem Reinigen der Straße und dem Abtransport des Unfallfahrzeuges konnten die acht Mitglieder der Feuerwehr den Angaben zufolge nach eineinhalb Stunden den Einsatz beenden.