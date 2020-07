Mord-Alarm in Gerasdorf: Mann mit Kopfschuss getötet

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und gab eine Alarmfahndung nach einem silbernen Pkw heraus.

Helle Aufregung am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in Gerasdorf. Nahe des Einkaufszentrums G3 ist ein Mann mit einem Kopfschuss getötet worden. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Polizei und auch der WEGA waren vor Ort. Auch das Landeskriminalamt machte sich auf dem Weg zum Tatort.

Alarmfahndung nach silbernem Auto

Prompt wurde eine Alarmfahndung nach einem silbernen Pkw herausgegeben. Auch ein Helikopter war im Einsatz. Mit mehr Informationen hält sich die Exekutive derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen noch bedeckt. Bei Opfer und Täter soll es sich um Tschetschenen handeln.

