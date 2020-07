Der Traktor sei danach noch etwa 400 Meter über eine steil abfallende Wiese weitergerollt, habe auf einer Böschung abgehoben und sei etwa 30 Meter über einen Fischteich geflogen.

Vor den Augen seiner Ehefrau ist am Samstagnachmittag ein 50-jähriger Niederösterreicher in Schottwien (Bezirk Neunkirchen) von seinem Traktor überrollt und getötet worden. Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich mitteilte, war das Paar gegen 14:30 Uhr zum Öffnen eines Zauns abgestiegen, als sich der Traktor selbstständig machte. Beim Nachlaufen kam der Mann unter die Räder des Gefährts.



Die Frau habe ihren Mann leblos auf der Wiese gefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen sei der 50-Jährige noch an der Unfallstelle an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben.