Adventure Allrad Austria bringt Offroad-Feeling nach Tulln

Staub auf den Reifen, Fernweh im Herzen und der Ruf des Abenteuers in der Luft: Vom 23. bis 25. Mai 2025 wird Tulln zum Hotspot für Offroadfans, Outdoorliebhaber und Familien.

Motoren, Gatsch und Magie der Freiheit: Wenn vom 23. bis 25. Mai 2025 die Adventure Allrad Austria ihre Pforten öffnet, wird Tulln zum Zentrum der Offroad- und Outdoorwelt. Auf über 15.000 Quadratmetern treffen mehr als 100 Aussteller aus elf Ländern auf ein Publikum, das den Geruch von Freiheit liebt und das Abenteuer sucht. Ein Wochenende voller Emotionen, Begegnungen und Erlebnisse wartet auf Familien, Reisende und Offroad-Fans aus ganz Europa.

Drei Tage Staunen, Schrauben und Staub fressen

Das Messegelände verwandelt sich in eine Erlebniswelt für große und kleine Entdecker. Ein vielseitiges Rahmenprogramm sorgt für Begeisterung. In Workshops und Vorträgen teilen Experten ihr Wissen. Friedl Swoboda nimmt das Publikum am Freitag um 18.15 Uhr mit auf seine Weltreise "Um die Erde 90.000 Km – die Abenteuerformel". Am Samstag folgt Thomas Rahn mit "Wildes Südamerika – pures Abenteuer – mit dem Oldtimer von Kolumbien bis Feuerland". Dazu inspirierende Filme, Live-Bands wie "Abbariginal" und "The Blues Bros. Corporation" sowie ein Kinderparadies mit Animation, Schminken und Spiel

Wenn Leidenschaft auf Leistung trifft

Erfahrene Abenteurer wie Klaudia und Andreas Piskorz, Felix Rupitsch, Anja Prietl oder Georg Friedl berichten aus erster Hand. Bei Ausstellern wie Camp Werk, Jeep Baschinger, Toyota Frech oder Rockfoxx gibt es neueste Fahrzeuge, Zubehör und Innovationen zu bestaunen. Alle Programmpunkte sind im Eintrittspreis enthalten. Auch Gewinnspiele mit Preisen im Gesamtwert von über 5.650 Euro gehören dazu. Tickets sind ab 15 Euro online erhältlich, das Wochenendticket kostet 35 Euro.

Ab 18 Uhr wird die Camp Area zum Treffpunkt für Globetrotter. Foodtrucks, Bars und das Adventure-Zelt sorgen für Stimmung. Morgens gibt es Frühstück im Festzelt, Komfort bieten Stellplätze mit Strom und Sanitäranlagen. Die Plätze sind begrenzt – schnell reservieren lohnt sich.