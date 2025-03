Aktion: 40 Ideen für Dorf- und Stadterneuerung gesucht

LH-Stv. Pernkopf: Mehr als 15.000 Projekte wurden in den vergangenen 40 Jahren durch die Dorf- und Stadterneuerung umgesetzt.

Vor 40 Jahren wurde die Dorf- und Stadterneuerung ins Leben gerufen. Im Rahmen einer Pressekonferenz am Donnerstag zogen Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und die Vereinsspitze Bilanz.

© NLK Khittl ×

"Wir feiern 40 Jahre Dorf- und Stadterneuerung und in diesem Zeitraum wurden 15.000 Projekte realisiert mit einem Investitionsvolumen von 600 Millionen Euro", so Pernkopf. "Dahinter stehen aber Menschen, 30.000 Ehrenamtliche. Niederösterreich ist das Land der Anpacker und Macher, Dorf- und Stadterneuerung ist gelebte Nachbarschaftshilfe."

Wichtige Freiwilligenarbeit

Ohne Freiwillige gäbe es die vielen Projekte erst gar nicht, ergänzte Pernkopf, da sie jedes Jahr in Niederösterreich rund 200 Millionen Arbeitsstunden leisten, was etwa 120.000 Vollzeitäquivalenten entspricht. Allein die Zahl der Dorf- und Stadterneuerungsvereine sei 2024 von 660 auf 740 gestiegen.

"Mit der Aktion ,Stolz auf unser Dorf‘ haben wir im Vorjahr 250 neue Projekte auf den Weg gebracht, die das Dorfleben verschönern. Wer die Dörfer erneuert, erneuert das ganze Land. Und wir wollen in Zukunft auch junge Menschen begeistern, deshalb wird es Jugendbeauftragte geben", erklärte Pernkopf. Im Zuge des Jubiläumsjahrs wolle man nach vorne schauen: "Wir wollen das 40-Jahr-Jubiläum nutzen, um die 40 besten Ideen in der Dorf- und Stadterneuerung zu suchen." Auch Dorfgespräche in den Regionen würden gerade laufen.