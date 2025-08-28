Albertina zeigt Pop-Art-Klassiker und schrille Skulpturen

Die Albertina Klosterneuburg wird zur Bühne für schrille Pop-Art. Zwischen Warhols Suppendosen und einem Dixi-Klo von Andreas Slominski verschwimmen die Grenzen zwischen Alltagsobjekt und Kunst. Die neue Ausstellung setzt ein farbenfrohes Ausrufezeichen in der Kulturlandschaft.

In der Albertina Klosterneuburg wird es bunt. Ab Freitag ergänzen prominente Pop-Art-Stücke sowie eine Schenkung von farbenfrohen Werken von Andreas Slominski die Skulpturenschau, die seit April Werke internationaler Künstler wie Jonathan Meese oder Annette Messager präsentiert. Unter dem Jahresmotto "De Sculptura" zeigt das Museum allerdings keine klassische Bildhauerei, sondern teils abstrakte Objektkunst aus Bestandteilen wie Kunststoff oder Metall.

70 Werke in der Galerie 1 ergänzen nun die Gesamtschau, die noch bis zum 16. November geöffnet hat. Zum einen hängen Warhol-Klassiker wie die Maos und die Suppendosen an den Wänden der Eingangshalle in der neuen Ausstellung "Von Roy Lichtenstein bis Andreas Slominski". Daneben aber verfrachten Skulpturen den comic-artigen Stil in die dritte Dimension.

Albertina im Comic-Stil

Die gezeigten Brush Strokes des Pop-Art-Pioniers Lichtenstein, also Pinselstriche mit dicken schwarzen Umrandungen wie in alten Comics, entstanden ursprünglich als Gemälde. In der Albertina stehen nun die hüft- bis schultergroßen Skulpturenvarianten. Ähnlich wie bei Pablo Picasso sei bei Roy Lichtenstein die Skulptur "unendlich nah" mit seiner Malerei verbunden, erklärt Kuratorin Constanze Malissa bei der Präsentation am Mittwoch.

Den Kontrast zwischen den frontal sichtbaren Gemälden und der Räumlichkeit der Skulpturen heben auch die Stücke von Alex Katz hervor, der als Vorläufer der Pop Art gilt. Zwischen den Gemälden des inzwischen 98-jährigen US-Amerikaners finden sich seine sogenannten Cut-outs über den Raum verteilt, auf glatte Metallflächen gemalte Frauen in Badekleidung oder im kleinen Schwarzen. Durch die kräftigen Farben und klaren Formen wirken die Skulpturen so wie lebensgroße Reklamefiguren aus Retroheftchen.

Werkschau von Andreas Slominski

Zwischen Lichtenstein und Katz widmet sich ein Raum ganz einer Schenkung von Andreas Slominski, der zur Abenderöffnung am morgigen Donnerstag selbst vor Ort sein soll. Für Albertina-Generaldirektor Ralph Gleis liegt auf den 17 ausgestellten Stücken ein besonderer Fokus, weil sie die Grenzen des Skulpturalen ausloten würden: "Es sind bearbeitete Industrieprodukte, Alltagsgegenstände, die uns fragen lassen - was ist Skulptur?"

Bei den Ausstellungsstücken vom als Fallensteller bekannten Slominski handelt es sich nämlich um vermeintlich gewöhnliche Gegenstände und Materialien, die als bunte Kunstobjekte auftreten und somit einen Konnex zur Pop Art erzeugen. Unter den Stücken finden sich etwa Garagentore und große 3D-Dioramen aus Polystyrol (Styropor), auf die knallige Muster gesprayt sind.

Kaum zu übersehen ist ein von Slominski eigens designtes Dixi-Klo in knalligem Grün und Orange. Kuratorin Malissa sieht dieses als "Falle für die breite Masse", aber auch "Mahnmal" für die Jetztzeit, in der "alles voll von Baustellen ist und nie enden wollenden Großveranstaltungen", oder für prekäre sanitäre Unterbringungen für Flüchtlinge. Gleich daneben hängen Reliefs mit gewundenen Körpern, aus demselben Plastik wie die Toilette geformt.

Albertina Klosterneuburg zieht Bilanz

Im Vorjahr wurde das ehemalige Essl Museum am Strandbad bei der Donau als Albertina Klosterneuburg neu eröffnet. Der Plan sei nun, jährlich vom Frühling bis in den späten Herbst hinein Mottos zu setzen, wie heuer "De Sculptura", stellte Gleis in Aussicht. Mit den bisherigen Besucherzahlen ist man laut dem Generaldirektor zufrieden. Man sei weniger stark frequentiert als die Albertina-Häuser in der Hauptstadt, aber es handle sich bei der Klosterneuburger Ausgabe um eine "Experimentierbühne". Genaue Daten wurden nicht genannt, aber an Wochenenden gebe es "ganz erfreuliche Zahlen".