Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Alkotest
© APA

Grimmenstein

Alkolenker ohne Schein verursachte Crash: Ein Verletzter

12.11.25, 10:13
Teilen

Ein Alkolenker ohne Führerschein hat gestern Abend in Grimmenstein (Bezirk Neunkirchen) einen Verkehrsunfall mit einer Verletzten verursacht.  

Der 46-Jährige war laut Zeugenaussagen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Auto einer 49-Jährigen kollidiert. Die Frau aus dem Bezirk Neunkirchen wurde ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt gebracht. Der 46-Jährige wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. 

Auto gegen Grundstück geschleudert

Der Pkw des 46-Jährigen wurde nach dem Anprall kurz vor 17.30 Uhr auf der B54 auf ein Grundstück geschleudert und beschädigte einen Zaun und einen Baum. Der Mann aus dem Bezirk Neunkirchen besitzt der Aussendung zufolge keine gültige Lenkberechtigung, ein Alkoholtest verlief positiv.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden