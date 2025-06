Angebote der Wachaubahn zur Sommersonnenwende

Attraktiv ist die öffentliche Anreise zum Sommer-Ereignis in der Wachau.

Am 21. Juni findet mit der „Wachauer Sommersonnenwende“ wieder einer der stimmungsvollsten Events Niederösterreichs statt.

Die Sehenswürdigkeiten und Wahrzeichen von Spitz an der Donau werden mit Lichteffekten in Szene gesetzt und ein großes Feuerwerk lässt die Donau und die Weinberge erstrahlen. LH-Stellvertreter und Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ): „Die traditionelle ‚Wachauer Sommersonnenwende‘ ist gelebtes Brauchtum und ein Highlight im niederösterreichischen Veranstaltungskalender. Unsere Wachaubahn steht unseren Landsleuten und Gästen während der Feierlichkeiten bis in die späten Nachtstunden zur Verfügung und ermöglicht eine sichere An- und Abreise.“

Schmankerln, Musik und der Zauber der Lichter

Die Sonnwendfeier startet um 17 Uhr mit Wachauer Köstlichkeiten, edlen Weinen und musikalischer Unterhaltung. Sobald die Dämmerung hereinbricht, startet der Lichter- und Feuerzauber: Teufelsmauer, Ruine Hinterhaus, Rotes Tor, Singerriedel und Tausendeimerberg werden von unzähligen Fackeln und Lichtern erhellt, das große Feuerwerk rundet das Programm ab.

„Im Sinne einer attraktiven regionsorientierten Freizeitmobilität bauen wir das Angebot unserer Wachaubahn anlässlich der ‚Wachauer Sommersonnenwende‘ aus und stellen abends drei zusätzliche Zugpaare zwischen Krems und Spitz bereit“, ergänzen die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl. Der Detail-Fahrplan ist unter www.wachaubahn.at/sonnenwende abrufbar.Tipp: Für die öffentliche An- und Abreise stehen neben der Wachaubahn auch die Wachaubusse 715, 718 und 719 zur Verfügung. Hier geht’s zur Routenplanung: https://anachb.vor.at/