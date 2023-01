Aufregung um Video: Ganzes Wolfsrudel in NÖ?

Ein heute gepostetes Video sorgt derzeit auf Twitter für Aufregung. Es soll ein riesiges Wolfsrudel in Allensteig zeigen – doch die Aufnahmen sind nicht aus Österreich.

Die Aufregung war groß. Geht es nach einem aufgenommenen Video einer Wildkamera in Allensteig im Waldviertel, sollen sich dort insgesamt 14 Wölfe in einem Rudel herumtreiben. Ein entsprechendes Video verbreitete sich heute wie ein Lauffeuer in den sozialen Netzwerken.

Wie der Urheber selbst am Vormittag zerknirscht auflöst, stammt das Video jedoch nicht aus Österreich, und schon gar nicht aus Allensteig im Waldviertel, sondern aus der Türkei. Das besagte Video sorgte aber derart für Aufsehen, dass sogar das Bundesheer beim Truppenstützpunkt in Allensteig nachfragte, ob das Video echt sein könne. Diese verneinten jedoch.

Wolfsrudel bei Allensteig/ Waldviertel.

Aufgenommen mit Wildkamera.

Kein Scherz. ???? pic.twitter.com/Bst6gRxkrT — Da Stoascheisser Korl (@KorlDa) January 23, 2023

Wie Recherchen jedoch zeigen, stammt das Video aus der Türkei, genauer gesagt aus Trabzon. Ein derart großer Wolfsrudel wäre für österreichische Verhältnisse extrem ungewöhnlich. Auch eine Sichtung von 14 Tieren ist in Österreich eher ungewöhnlich.