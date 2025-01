Aus Magna Racino wird "Comer City"

Irischer Investor sucht noch nach neuen Konzepten, die auch in die Region passen sollen.

Die vom Milliardär Luke Comer geführte Comer Group gab die Übernahme des Magna Racino in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) nun offiziell bekannt. oe24 hat bereits berichtet: Die deutsche Lürßen Gruppe hat an den Irischen Pferdezüchter und Immobilien-Entwickler verkauft. Man sei "entschlossen, die Potenziale des Magna Racino zu heben und gemeinsam mit der Stadt, dem Land und dem Bezirk an der Entwicklung innovativer Projekte zu arbeiten", so der neue Geschäftsführer Siegmund Kahlbacher.

Neues Kapitel wird nun mit neuem Namen aufgeschlagen

Das Magna Racino wird einer Aussendung zufolge künftig "Comer City" heißen. Für ein neues Kapitel, das aufgeschlagen werden soll, gebe es verschiedene Ideen und Konzepte, jedoch werde die Geschäftsführung diese entsprechend "abstimmen".

© Magna Racino ×

Im Februar sollen die offiziellen Termine beginnen, "um einen gemeinsamen Weg für die Zukunft zu erarbeiten". Dem Vernehmen nach sind Pferde weiterhin das große Thema aber auch Veranstaltungen aller Art werden angedacht.

Geschichte des Magna Racino reicht bis frühe 2000-er Jahre zurück

Die Geschichte des Magna Racino reicht bis in die frühen 2000-er Jahre zurück, als das Areal vom Austrokanadier Frank Stronach übernommen wurde. Im Frühjahr 2004 wurde die Eröffnung des Pferderennsport-Ressorts gefeiert. Mit Ende der Saison 2007 erfolgte die Schließung. Die wirtschaftlichen Erwartungen waren nicht erfüllt worden.

Der Aussendung vom Donnerstag zufolge versuchte Kahlbacher seit 2017 Partner zu suchen. Die Sakoyah Beteiligungsverwaltungs GmbH, eine Tochter der Wiener Holster Privatstiftung des Bremer Werft-Eigentümers Peter Lürßen, wurde 2020 neuer Eigentümer. Nun erfolgt die Übernahme durch die Comer Group, die sich auf Immobilienentwicklung spezialisiert hat.