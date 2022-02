Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug auf dem Pannenstreifen und befand sich bereits in Vollbrand.

Mistelbach. Am Sonntag kurz nach Mitternacht ist ein Pkw auf der A5 im Bezirk Mistelbach in Flammen aufgegangen, berichtete die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug auf dem Pannenstreifen und befand sich bereits in Vollbrand. Es brannte komplett aus. Während der Löscharbeiten musste die Autobahn gesperrt werden.