Autozulieferer Pollmann schließt Werk in Vitis

Der Autozulieferer Pollmann verlagert seine Produktion von Vitis an den Hauptsitz Karlstein. Im Rahmen der Umstrukturierung sollen 15 Jobs abgebaut werden.

Beim Waldviertler Zulieferer Pollmann International steht eine Umstrukturierung an. Ein zentraler Bestandteil ist nach Angaben vom Donnerstag die Verlagerung der Produktion vom heimischen Zweitstandort Vitis an den Hauptsitz in Karlstein an der Thaya (beide Bezirk Waidhofen an der Thaya). Die Umsetzung soll schrittweise bis Ende 2025 erfolgen. Die 71 Beschäftigten werden übersiedeln. Etwa 15 Stellen in Karlstein sollen dennoch abgebaut werden.

"Die Automobilindustrie steht vor massiven Herausforderungen: Der Wandel hin zur Elektromobilität, Lieferengpässe und die volatile Marktentwicklung setzen Zulieferer unter Druck", argumentieren die Waldviertler, die auch Standorte in Tschechien, Mexiko und China betreiben. Eine eingehende Analyse habe ergeben, dass die Werke in Karlstein und im tschechischen Jindrichuv Hradec "über ausreichend Kapazität verfügen, um das gesamte Produktionsvolumen in Europa zu stemmen" - auch ohne Vitis.

"Der einzig wirtschaftlich und strategisch vernünftige Schritt"

"Die Bündelung unserer Fertigungskapazitäten an zwei europäischen Standorten ist der einzig wirtschaftlich und strategisch vernünftige Schritt", erklärt Stefan Pollmann, seit Februar als Geschäftsführer in der Holding tätig. Die strategische Neuausrichtung stehe unter dem Leitgedanken "Simply:Pollmann". Die Entscheidung zur Standortverlagerung ist eingebettet in diese Transformationsinitiative, bei der "alle Unternehmensbereiche überprüft, Strukturen hinterfragt und Prozesse neu ausgerichtet" werden sollen.

Das Produktionswerk in Vitis wird geschlossen. © Pollmann

Dies umfasse auch gezielte Personalmaßnahmen. Pollmann beschäftigt derzeit etwa 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich. Im Zuge der Umstrukturierung sollen etwa 15 Stellen am Hauptstandort Karlstein, insbesondere bei der Pollmann Werkzeugbau GmbH, abgebaut werden.

In Vitis werden derzeit Türschlossgehäuse gefertigt. Es handelt sich laut dem Unternehmen um "verbrennerunabhängige Komponenten, die langfristig ein wesentlicher Bestandteil des Pollmann-Portfolios bleiben". Die 24/7 laufende Serienproduktion werde künftig in die Fertigung in Karlstein integriert, was zu einer besseren Auslastung und kürzeren Wegen führe.

Optionen für Werk in Vitis werden geprüft

Für die künftige Nutzung des Standortes Vitis werden laut Pollmann verschiedene Optionen geprüft - "von einem Verkauf bis hin zu Kooperationen mit Industriepartnern". Das Werk wurde erst 2020 eröffnet.

Pollmann International ist ein weltweit an Standorten auf drei Kontinenten agierendes Familienunternehmen im Automotive-Segment mit 135 Jahren Erfahrung. Nach Firmenangaben werden 1.300 Mitarbeiter beschäftigt. Der Umsatz 2024 wurde mit etwa 160,5 Mio. Euro beziffert.